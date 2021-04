Cidades do Litoral flexibilizam regras de formas diferentes. Veja como.

Guaratuba liberou praia, mas acatou toque de recolher das 20h às 5h. Foto: Correio do Litoral / arquivo (out2020)

Uma semana depois de colherem os resultados das medidas rigorosas, com redução no número de novos casos de covid-19, as cidades do Litoral do Paraná flexibilizaram de formas diferentes as restrições preventivas. Com exceção de Guaraqueçaba, que teve um aumento vertiginoso de pessoas infectadas, todas as cidades cancelaram as barreiras que impediam a entrada de turistas.

Guaratuba liberou as praias, baías e rios, mas acatou o toque de recolher estadual, das 20h às 5h. O prefeito Roberto Justus chegou a gravar um vídeo dizendo que os municípios não podem deixar de obedecer o horário imposto pelo estado. O mesmo vale para o comércio. Ninguém pode abrir depois das 20h e as atividades não essenciais não podem funcionar aos sábados e domingos.

Matinhos e Pontal do Paraná proibiram o acesso à areia da praia e ao mar, mas reduziram o horário do toque de recolher decretado pelo Governo do Estado. Em Matinhos, o toque de recolher passa a ser das 21 às 6h e em Pontal entre 23h e 5h. Os mesmos horários definem o funcionamento do comércio em cada uma das cidades e em ambas, o comércio não essencial agora pode abrir aos sábados, também contrariando decreto estadual.

Em Morretes há controle na entrada, mas o turista pode entrar desde que faça um cadastro antecipado no site www.morretesdestinocerto.com.br, preferencialmente fazendo reserva em restaurantes, hotéis o passeios. Um limite de 5 mil pessoas pode visitar Morretes por dia, desde que tenha o QR Code do cadastro.

Em Guaraqueçaba, moradores, visitantes, turistas e veranistas, assim como entregadores de mercadorias e pessoas que irão a trabalho no município só poderão entrar se apresentarem teste negativo de covid-19. As barreiras sanitárias também vão verificar temperatura e o estado aparente de saúde, além de orientar sobre as medidas de prevenção.

Estão proibidos de entrar no município os veículos com registro de licenciamento de outras cidades, bem como ônibus, vans, micro-ônibus e veículos de turismo. Moradores que estiverem conduzindo veículos de outras cidades terão de comprovar residência no município. O embarque e desembarque em trapiches públicos e privados e marinas estão suspensos. Atividades essenciais e não essenciais só podem funcionar até as 19h.

Paranaguá e Antonina também retiraram as barreira e fizeram poucas mudanças nas normas de funcionamento das atividades. Pranaguá estendeu os serviços essenciais, que podiam abrir de segunda a sábado, para também aos domingos, até as 18h.