Vacinação contra gripe começa nesta segunda por crianças e gestantes

Crianças serão vacinadas na Central de Vacinação e gestantes e puérperas nas UBS e na Maternidade

A Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe inicia nesta segunda-feira (12) com alteração do público-alvo por conta da vacinação dos idosos contra a covid-19.

O Ministério da Saúde inverteu os grupos iniciais para imunização contra a influenza, primeiro receberão vacinas crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, indígenas e trabalhadores da saúde. Essa primeira etapa inicia dia 12 de abril e irá até 10 de maio.

A previsão é que a partir do dia 11 de maio até 8 de junho, sejam vacinados idosos a partir de 60 anos e professores.

A terceira etapa da campanha de vacinação tem previsão para iniciar no dia 9 de junho e imunizará pessoas com comorbidades, com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, da força de segurança, salvamento e armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, jovens e adultos em medidas socioeducativas.

Covid – É preciso ter um intervalo entre a vacina contra o coronavírus e a vacina contra a influenza. O idoso ou o profissional de saúde que tomou as duas doses da vacina contra covid-19 precisam aguardar ao menos 14 dias para tomar a vacina da influenza.

A orientação é que o idoso tome primeiro as duas doses da vacina contra a covid-19 e depois a vacina contra a influenza.

Locais – As vacinas em Guaratuba iniciam na segunda-feira no período da tarde, na Central de Vacinação, no Ginásio do Parque Municipal, no Canela.

Não precisa agendar. Apenas para as crianças que precisam das outras vacinas de rotina e aproveitarão para fazer a vacina da influenza, é necessário agendamento.

As gestantes e puérperas poderão receber a vacina da gripe na própria Unidade de Saúde e na Maternidade.

Para realizar a vacinação é preciso levar a carteira de vacinação, documento de CPF ou cartão SUS. O profissional de saúde deve levar também documento de vínculo empregatício.

Central de Vacinação fica no Ginásio do Canela

Com foto e informações da Prefeitura de Guaratuba