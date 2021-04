Litoral tem 3 mortes por covid, todas em Guaratuba

O Litoral do Paraná tem mais 3 mortes por covid-19 registradas pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta segunda-feira (12), todas elas em Guaratuba.

A Secretaria Municipal da Saúde trouxe mais informações sobre os três óbitos, dois deles no mês passado. No dia 24 de março, faleceu um homem de 54 anos que residia no bairro Piçarras e que estava internado no Hospital de Clínicas, em Curitiba. No dia 26, morreu um homem que morava no bairro Cohapar, de 47 anos, que estava internado no PS Covid de Guaratuba. Neste domingo (11), faleceu uma moradora do Centro, de 65 anos, que estava internada no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Nesta segunda-feira também foram confirmados 3 novos casos da doença na região: 2 em Morretes e 1 em Guaratuba. A região tem 26.954 casos e 648 óbitos.

No Paraná, a Sesa registrou mais 695 casos e 83 mortes. O estado tem 878.627 confirmações e 19.041 mortes.

No Brasil foram confirmados mais 35.785 casos e 1.480 mortes. O país tem 13.517.808 de casos confirmados e 354.617 mortes por covid-19.