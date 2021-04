Covid: mais 6 mortes e 85 casos registrados no Litoral

O Litoral do Paraná tem mais 6 mortes por covid-19 registradas neste sábado (17) pela Secretaria de Estado da Saúde: 5 em Morretes e 1 em Paranaguá.

Também foram registrados mais 85 casos da doença: 56 em Paranaguá, 11 em Antonina, 7 em Guaratuba, 5 em Pontal do Paraná, 3 em Morretes, 2 em Guaraqueçaba e 1 em Matinhos. A região chega a 28.128 casos confirmados e 671 óbitos em decorrência da covid-19

Com os resultados de hoje, Antonina passa Guaratuba e fica em primeiro lugar como a cidade com maior número de casos por 100 mil habitantes: 10.407 casos contra 10.369. Paranaguá está em terceiro, com 10.341 casos, seguida por Morretes (9.504), Pontal do Paraná (6.831), Guaraqueçaba (6.531) e Matinhos (6.102).

O Litoral tem uma média de 9.382 casos / 100 mil; o Paraná, de 7.816; e o Brasil, de 6.615.

900 mil casos e 20 mil mortes – O Paraná registra hoje mais 3.099 casos e 115 mortes. O estado soma 900.165 confirmações e 20.167 mortes.

Em todo o país, foram mais 67.636 diagnósticos e 2.929 óbitos. O Brasil já tem 13.900.091 casos confirmados e 371.678 pessoas mortas pela infecção provocada pelo novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, há mais de 1,1 milhão de casos ativos de covid-19 no momento.