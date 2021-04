Odontomóvel vai atender localidades rurais e escolas em Guaratuba

Foto: Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba anuncia que o novo Odontomóvel vai atender, durante a pandemia, pequenos grupos de estudantes agendados nas escolas municipais, além de chegar às comunidades da área rural.

O veículo foi inaugurado nessa segunda-feira (27), atendendo alunos na Escola Municipal Profª. Juraci Luiza P. Correa, no bairro do Coroados. O Odontomóvel é uma van equipada com cadeira odontológica, aparelho de raios-x, fotopolimerizadores para restauração e todos os recursos necessários para o atendimento completo do paciente. Também possui impressos para também atividades educativas com os estudantes.

O veículo com os equipamentos, no valor total de R$ 200 mil em recursos do Ministério da Saúde, foi um pedido do deputado estadual Nelson Justus ao então ministro da Saúde no governo de Michel Temer, deputado federal Ricardo Barros, atual líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados.

O programa de Saúde Bucal do município já existe em todas as Unidades de Saúde dos bairros. De acordo com o secretário da Saúde, Gabriel Modesto, com a chegada do veículo, uma equipe de saúde bucal vai se dedicar a atender as comunidades mais afastadas. Na rede pública municipal de ensino, o Odontomóvel fará o atendimento clínico dos estudantes que serão agendados pela equipe das unidades de ensino e também vai possibilitar a realização de ações preventivas, de orientação e de avaliação da saúde bucal.

Participaram da entrega o prefeito Roberto Justus, o secretário da Saúde, Gabriel Modesto, a secretária da Educação, Fernanda Monteiro, a vereadora Maria do Neno e o cirurgião dentista Dalton Stencel Jr.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba