Hospital Regional do Litoral informa 10 mortes por covid

O Hospital Regional do Litoral informou nesta tarde de segunda-feira (3), o falecimento de 10 pacientes por covid-19, 5 mulheres e 5 homens com idades entre 42 e 81 anos.

São 8 pessoas moradoras de Paranaguá, 1 moradora de Pontal do Paraná e 1 moradora de Matinhos. Foram 3 mortes na sexta-feira (30), 6 no sábado (1º) e 1 no domingo (2). Há ainda 1 óbito em investigação para confirmar a causa. Confira a relação:

1 – Homem, 60 anos, residente em Paranaguá em 30/4

2 – Homem, 60 anos, residente em Paranaguá em 30/4

3 – Mulher, 68 anos, residente em Paranaguá em 30/4

4 – Homem, 42 anos, residente em Paranaguá em 1º/5

5 – Homem, 81 anos, residente em Paranaguá em 1º/5

6 – Homem, 72 anos, residente em Paranaguá em 1º/5

7 – Mulher, 63 anos, residente em Paranaguá em 1º/5

8 – Mulher, 67 anos, residente em Pontal do Paraná em 1º/5

9 – Mulher, 52 anos, residente em Matinhos em1º/5

10 – Mulher, 61 anos, residente em Paranaguá em 12/5

O Hospital, que fica em Paranaguá, tem 46 pacientes internados por covid, sendo que 37 já estão confirmados com a doença, 1 teve resultado negativo e 8 estão em investigação.