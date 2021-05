Manutenção da Sanepar vai afetar abastecimento em Matinhos e Pontal

Foto ilustrativa: Arquivo da Sanepar

A Sanepar informa que na quarta-feira (12) fará serviços em Matinhos e Pontal do Paraná, afetando a distribuição de água em diversos balneários.

A de manutenção de adutora (tubulação de grande porte) do sistema de abastecimento terá início às 13h de quarta-feira (12), e a normalização do abastecimento ocorrerá na madrugada de quinta-feira (13).

Balneários afetados:

Matinhos: Gaivotas, Junara, Corais, Céu Azul, Arco-íris e Monções

Pontal do Paraná: Guaraguaçu, Praia de Leste, Luciane, Las Vegas, Canoas, Porto Fino, Miami, Santa Terezinha, Primavera e Guarapari

De acordo com a Sanepar, só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. “Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo”, destaca a empresa.