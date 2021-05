Carreta faz manobra arriscada para usar área de escape na BR-376

Uma carreta carregada com 12 toneladas de alimentos usou a Área de Escape do km 671,7 da BR-376, em Guaratuba, na tarde desta terça-feira (12). Segundo a concessionária, a carreta sofreu pane no sistema de freios.

A imagem da câmera de monitoramento da concessionária Arteris Litoral Sul mostra que o veículo vinha em grande velocidade e fez uma ultrapassagem arriscada para poder entrar no dispositivo.

O motorista do caminhão da frente tirou para a direita para evitar ser atingido por trás e quase é atingido na frente. Para complicar, estava chovendo e a pista estava escorregadia.

No final, não houve feridos ou danos maiores.