Guaratuba faz consulta para melhorar transporte escolar

A Prefeitura de Guaratuba lançou uma consulta pública sobre o transporte escolar. O formulário de satisfação faz parte de uma das etapas do Plano de Mobilidade do município.

A pesquisa visa identificar a satisfação de pais e alunos em relação à operação do Transporte Escolar antes da pandemia. O questionário deve ser respondido pelos pais dos alunos de até 12 anos ou pelos alunos de 13 anos ou mais que utilizavam o transporte escolar ou passe escolar para ir para escola. A consulta é fundamental para que as adequações referentes ao transporte escolar sejam realizadas no plano de mobilidade urbana, um feedback importante da comunidade escolar para a retomada das aulas presenciais.

O Plano de Mobilidade Urbana (PMU) é um instrumento de política instituído pela Lei da Mobilidade Urbana 12.587/12 e atua como uma ferramenta de planejamento, orientação e desenvolvimento do transporte em áreas urbanas e seus arredores.

O PMU está sendo elaborado pela Prefeitura de Guaratuba em conjunto com o Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI) através da Fundações de Pesquisas Florestais do Paraná (FUPEF).

A primeira audiência do PMU foi realizada no dia 15 de abril, mais quatro ocorrerão ao longo da elaboração do estudo que iniciou em fevereiro de 2021 e tem término previsto para outubro de 2021. A 1ª Audiência do PMU Guaratuba pode ser visualizada através do link: https://youtu.be/wzRdGLyDNwQ

Acesse o Questionário Transporte Escolar

Fonte: Prefeitura de Guaratuba