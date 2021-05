Sesa registra mais 5 mortes e 176 casos de covid no Litoral

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quinta-feira (20), mais 5 mortes por covid-19 no Litoral: Pontal do Paraná (2), Paranaguá (1), Guaratuba (1) e Morretes (1).

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informou, em nota de pesar, que o falecimento registrado hoje ocorreu na quarta-feira (19): uma mulher de 57 anos, residente no bairro Piçarras, que estava internada no Hospital do Rocio, em Campo Largo.

Também foram registrados nesta quinta-feira mais 176 casos da doença na região: Paranaguá (74), Matinhos (30), Guaraqueçaba (19), Pontal do Paraná (16), Morretes (16), Antonina (12) e Guaratuba (9).

O Litoral já tem 796 mortes e 32.936 casos confirmados de covid.

25 mil mortes – No Paraná, foram registrados mais 7.719 casos e 147 mortes. O estado tem 1.041.167 casos confirmados e 25.059 óbitos.

O Brasil confirmou hoje mais 82.039 casos e 2.403 mortes. O país chega a 15.894.094 confirmações e 444.094 pessoas mortas pela covid-19.