Agência do Trabalhador de Guaratuba tem novo endereço

A nova sede da Agência do Trabalhador de Guaratuba fica na rua Dr. Carlos Cavalcanti, n° 278, Centro, imóvel anteriormente ocupado pela Coletoria do Estado do Paraná (Agência de Rendas), que funcionou no local de 1954 a 2019. No local também está funcionando o Instituto de Identificação.

O prefeito Roberto Justus e a secretária da Administração, Denise Silva Gouveia, visitaram na tarde desta sexta-feira (21) a nova sede da Agência do Trabalhador. “Estou muito contente, e espero que agora com a nova localização na região central e com a qualidade do imóvel que proporciona maior conforto aos usuários os atendimentos aumentem”, comentou o prefeito.

Os serviços prestados pela Agência do Trabalhador: seguro-Desemprego, cadastro de vagas ofertadas pelo empregador, intermediação de mão de obra, captação de vagas de emprego, Carteira de Trabalho Digital e Junta Militar.

Os interessados devem fazer um cadastro para agendar atendimento pela internet, nos links informados aqui: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/agenciadotrabalhador

Para informações, acesse o telefone/WhatsApp: 41 3472-8591

Agência de Rendas

A Coletoria Estadual em Guaratuba foi inaugurada em 17 de setembro de 1954 e esteve no mesmo endereço por 65 anos, tornando-se parte importante da história de Guaratuba. O servidor aposentado da Agência de Rendas, o Sr. José Tizoni, informou as datas de funcionamento da Coletoria com extrema precisão.

O servidor aposentado Edegar Correa contou uma peculiaridade que faz parte da história do município: “O imóvel possui um cofre bastante antigo, pois em Guaratuba não havia banco, então o local foi utilizado para tal. Ali eram arrecadados os impostos e faziam-se os pagamentos dos servidores públicos, e assim foi até a década de 70”.

Após o fechamento da Coletoria Estadual, em 31 de outubro de 2019, o local ficou desocupado por 2 anos. O imóvel do Estado foi cedido ao Município de Guaratuba. Desde fevereiro, a equipe da Secretaria da Infraestrutura e Obras com recursos do município deu início às reformas do imóvel para que ele possa atender as necessidades da Agência do Trabalhador e do Instituto de Identificação.

Fonte e fotos: Prefeitura de Guaratuba