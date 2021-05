PM faz três prisões de envolvidos no tráfico em Guaratuba

Um procurado pela justiça foi preso na tarde de quinta-feira (27), no bairro Piçarras, em Guaratuba. Policiais militares patrulhavam um ponto conhecido pela movimentação de usuários e traficantes de drogas na avenida do Patriarca, quando visualizaram um rapaz em atitude suspeita.

Conforme o Boletim de Ocorrência, o cidadão é conhecido e já foi preso pela comercialização de entorpecentes na região. Desconfiados, os policiais abordaram o indivíduo e o submeteram à busca pessoal. Nada de ilícito foi localizado, contudo, ao verificar o nome do suspeito junto ao Sistema de Investigação Policial, verificaram um Mandado de Prisão vigente contra ela, expedido pela Vara Criminal de Guaratuba, pela prática do crime tipificado no Art. 33 da Lei n° 11.343: tráfico de drogas, cuja pena prevista é de 5 a 15 anos e reclusão.

Diante do fato, o jovem, de 18 anos de idade, recebeu voz de prisão e foi conduzido à 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guaratuba, a fim de ser colocado à disposição da Justiça.

Mais duas prisões

Foto: PM

Na noite daquele dia (quinta, 27) policiais militares patrulhavam pela Vila Esperança, quando receberam uma denúncia de que em um endereço localizado na rua Afonso Pena, dois homens estavam cortando e embalando entorpecentes para a comercialização na região.

Os policiais foram ao local e encontraram um deles parado na frente da casa, escorado no portão da residência. Segundo os policiais, ele foi revistado e verificou-se que estava com 3 buchas de cocaína. Diante do flagrante,a equipe entrou, abordou o segundo suspeito e realizou buscas pelo local. No endereço, os militares apreenderam mais 45 gramas de cocaína, 3 gramas de maconha, 1 balança de precisão e R$ 1.516.

Em virtude dos fatos, a dupla, ambos com 31 anos de idade, recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi conduzida até a 8ª Delegacia da Polícia Civil.

Com informações da Comunicação Social do 9º BPM