Homem é executado em Matinhos e 2 suspeitos são presos pela PM

Um homem foi morto na noite de ontem (sábado, 29) na Vila Nova, em Matinhos, e dois dos três suspeitos da execução foram presos logo em seguida. Hoje à noite a identidade do morto foi revelada. As informações são de Douglas Gerasom, do Comunica Matinhos.

Por volta das 21h, João Antônio Munhoz Cardoso, de 49 anos, foi levado para dentro de uma área de mata da rua Tomazina, no bairro Vila Nova, onde morava.

Poucos minutos depois, policiais militares que faziam ronda na região prenderam dois homens, suspeitos de serem os autores do crime. Eles foram identificados como Reginaldo Mendes de Araújo, de 38 anos, e Herick Santos do Nascimento, de 35 anos, ambos moradores do bairro Tabuleiro.

Segundo um deles contou, um terceiro envolvido na execução é um menor de 15 anos, também morador do Tabuleiro, que conseguiu fugir levando a arma do crime.

Fonte e foto: Comunica Matinhos