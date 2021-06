Moradora de Guaratuba é reconhecida como autora de racismo

Uma moradora de Guaratuba foi apontada como a autora do ato discriminação racial contra o garçom Evilásio José Santana Filho, o “Café.

A mulher foi encontrada pela equipe do repórter Douglas Bandeira, da Rede Massa, que a entrevistou. E em seguida foi reconhecida por Café, após assistir a gravação.

Seu nome é Marlene contou o repórter ontem no programa Tribuna da Massa. Na conversa com Douglas Bandeira, que é negro, ela nega que tenha cometido a discriminação racial e até que tenha ido ao restaurante naquele dia. “Eu tava em casa”, disse.

Na sexta-feira (28), uma cliente se recusou a ser atendida por Café, que trabalha no restaurante Cheroso: “Não gosto da cor dele”, teria dito. A proprietária do restaurante, Josiele Nunes dos Reis Aguiar, “Josi Vini”, denunciou o ocorrido em uma postagem no Facebook, e causou grande repercussão nas redes sociais e na mídia.