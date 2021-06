Em Guaratuba, aula presencial na rede pública só em 26 de julho

Aulas presenciais nas escolas municipais e estaduais em Guaratuba só vão começar no dia 26 de julho.

O prefeito Roberto Justus assinou na manhã desta terça-feira (8) o Decreto nº 23.890 que autoriza os estabelecimentos públicos de ensino sediados no município de Guaratuba a retomarem, em regime presencial, suas aulas e demais atividades pedagógicas.

De acordo com o decreto, conforme as condições epidemiológicas locais, poderá alterar as condições da retomada ou mesmo revogar a medida.

Caberá aos pais, ou responsáveis legais, firmar um “termo de compromisso para retorno às aulas em formato hibrido”, optando pela permanência do estudante em atividade presencial ou não presencial.