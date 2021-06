Sesa registra mais 8 mortes e 179 casos de covid no Litoral

Pontal do Paraná tem 5 mortes por covid-19 confirmadas nesta nesta quarta-feira (9) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Com isso, a cidade, com população estimada em 27.915 moradores, chega a um coeficiente de mortalidade de 333,2 óbitos para cada 100 mil habitantes – só abaixo do de Guaratuba no Litoral (410,4 óbitos / 100 mil). O Litoral tem uma mortalidade de 291,5 óbitos / 100 mil.

O informe da Sesa traz outras 3 mortes em 3 cidades da região: Paranaguá, Antonina e Guaraqueçaba.

Já são 874 mortos na região: Paranaguá (401), Guaratuba (154), Matinhos (100), Pontal do Paraná (93), Antonina (61), Morretes (49) e Guaraqueçaba (16).

Também foram confirmados mais 179 novas infecções no Litoral: Paranaguá (132), Guaratuba (20), Morretes (19), Guaraqueçaba (4) e Pontal do Paraná (3).

O região chega a 35.377 confirmações da doença desde o início da pandemia: Paranaguá (20.418), Guaratuba (4.327), Matinhos (2.861), Pontal do Paraná (2.739), Antonina (2.360), Morretes (2.007) e Guaraqueçaba (644).

A maior incidência é em Paranaguá (13.074 casos / 100 mil) e a menor em Matinhos (8.123 casos / 100 mil). O Litoral tem uma uma incidência de 11.799 casos / 100 mil

No Paraná, a Sesa registrou hoje mais 211 mortes e 5.123 casos. O estado tem 27.386 mortes e 1.126.308 confirmações da doença A mortalidade é de 236,1 óbitos / 100 mil e a incidência de 9.780 casos / 100 mil.

O Brasil confirmou hoje mais 2.723 mortes e 85.748 casos. O país chega a 479.515 mortes pela covid-19 e a 17.122.877 confirmações. A mortalidade é de 228,2 óbitos / 100 mil e a incidência de 8.148 casos / 100 mil.