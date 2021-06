Empresário de Curitiba é morto a tiros em Matinhos

O empresário Maran Majid, proprietário da conhecida loja Xiquita, de Curitiba, foi morto a tiros, na noite deste domingo (13), no balneário Perequê, em Matinhos.

De acordo com a página Comunica Matinhos, ele e a esposa estavam na residência do casal, na avenida Beira Mar, quando, por volta das 22h, foram vítimas de um suposto assalto. A mulher foi ferida no rosto e foi atendida pelo Samu. O empresário morreu no local.

A polícia já tem um suspeito do crime e o deteve na noite de ontem. O empresário morto também seria colecionador de armas, que teriam sido roubadas, informa o Comunica Matinhos.

Outro homem foi baleado em Matinhos pouco antes, no início da noite de domingo, desta vez no bairro Sertãozinho. Ainda não temos mais informações sobre o caso, inclusive sobre se os fatos têm relação entre si.