Policiais salvam vítima de infarto em Pontal do Paraná

Os policiais que atenderam a situação: cabo Gerbelli, soldado Alonso e soldado Heraldo – foto: Comunicação Social do 9º BPM

Policiais militares da 2ª Companhia, responsável por Matinhos e Pontal do Paraná, tiveram de agir rápido para salvar um homem que estava tendo um ataque cardíaco.

O caso aconteceu por volta das 21h do dia 31 de maio e foi divulgado pela PM ontem. Naquela noite, uma equipe policial militar RPA (Rádio Patrulha Auto), acabara de atender uma ocorrência no conjunto habitacional localizado na rua Pau-Brasil, no balneário Pontal do Sul, quando foi interceptada pela motorista de um automóvel Celta.

Ela contou que seu marido, um homem de 59 anos de idade, estava sofrendo um ataque cardíaco e o carro e ela tentava levá-lo para socorro médico. Acontece que o carro estava falhando por problemas mecânicos e, para piorar a situação, ela não conseguia acionar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) pelo número de emergência 192.

De acordo com o que os policiais registraram no Boletim de Ocorrência, o homem estava agonizando, sofria espasmos musculares e já estava completamente roxo.

Cientes da gravidade da situação, imediatamente os militares, cabo Gerbelli, soldado Alonso e soldado Heraldo, colocaram o paciente no banco de trás da viatura, iniciaram as manobras de primeiros socorros e conduziram o casal rapidamente até o Pronto Atendimento do balneário Shangri-lá.

No local, o senhor recebeu atendimento da equipe médica de plantão que destacou, efusivamente, que a ação correta e rápida dos policiais foi crucial para o salvar a vida do homem enfermo. “Se não fosse conduzido em tempo, e da forma correta, o mesmo poderia ter ido a óbito.” afirmou o médico plantonista que cuidou do caso.

Fonte: Comunicação Social do 9º BPM