Itaipu opera em regime especial para a Copa América

Foto: Alexandre Marchetti | Itaipu Binacional

A usina hidrelétrica de Itaipu passou a operar em regime especial, neste domingo (13), para garantir o fornecimento de energia às cidades-sede dos jogos da Copa América de Futebol. As medidas adicionais de segurança atendem à nota técnica emitida pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável pela operação do Sistema Interligado Nacional (SIN), e terão vigência até o dia 10 de julho, quando será disputada a final do torneio.

O jogo de estreia da Copa América foi neste domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, quando o Brasil derrotou a Venezuela por 3 a 0. Também estão programados jogos para Cuiabá (Arena Pantanal), Goiânia (Estádio Olímpico) e Rio de Janeiro (estádios Nilton Santos e Maracanã), onde será a final. Ao todo, serão oito jogos.

Não devem ser programadas intervenções, na malha de transmissão e de geração na Rede de Operação com influência nas cidades que estão sediando os jogos, durante o período de 2 (duas) horas antes do início do jogo e 2 (duas) horas após o seu término.

Só poderão ser autorizadas intervenções em caráter de urgência ou que agreguem segurança adicional, tais como: retorno de equipamentos em manutenção ou entrada em operação de novos equipamentos.

Os procedimentos são adicionais aos constantes nas instruções de operação e visam, principalmente, o atendimento às cidades-sedes dos jogos nos períodos de operação especial. Nas demais regiões, permanecem válidos os procedimentos vigentes.

Medidas de segurança para garantir o fornecimento de energia elétrica são adotadas pelo ONS em situações especiais, como eleições, jogos da seleção brasileira em Copa do Mundo ou em visitas do papa ao país (a última ocorreu em 2013, já com o Papa Francisco).