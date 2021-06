Segundo Tite: “Romário, Ronaldo e Neymar são extraordinários, mas incomparáveis”

O técnico de futebol do Brasil, Adenor Leonardo Bachi ‘Tite’ descreveu Neymar, Romário e Ronaldo como “extraordinários”, mas disse que eles são “incomparáveis”, depois da vitória de 3-0 sobre a Venezuela, com uma atuação destacada do jogador do PSG.

“Neymar tem virtudes técnicas imprevisíveis e nós estruturamos para que ele receba a bola mais na frente, até mesmo para que o adversário não o sujeite em áreas perigosas para eles, mas é uma injustiça compará-lo com outras gerações”, disse Tite na coletiva de imprensa após a partida de abertura da Copa América.

Para Tite, “Romário, Ronaldo e Neymar são extraordinários”, mas pertencem a “ciclos diferentes”.

Sobre a vitória no estádio Mané Garrincha em Brasília, Tite disse que sua equipe mostrou “solidez defensiva para não sofrer gols” e com o avanço do torneio “a ideia não é descaracterizar a equipe”.

Entretanto, o treinador espera com o passar dos jogos fazer “alternativas táticas de posição para que os jogadores possam desempenhar diferentes funções. Estamos provocando competição entre eles, com lealdade, para manter uma estrutura de equipe”, acrescentou ele.

