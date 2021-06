Polícia flagra festa clandestina em Guaratuba

Foto divulgada pela Rádio Litorânea

Dezenas de pessoas foram flagradas em uma festa na madrugada deste domingo (20), em Guaratuba.

O evento clandestino aconteceu em um barracão na rua Joinville, no bairro Piçarras. De acordo com informações divulgadas pela Rádio Litorânea, por volta das 2h20, policiais militares faziam patrulhamento quando perceberam o som em volume excessivamente alto no local.

Eles solicitaram apoio e fizeram a abordagem no estabelecimento. Segundo a informação divulgada, além de as pessoas não estarem usando máscara de proteção, havia uso de narguilé e consumo de bebidas alcoólicas.

“Entre os presentes, foi constatada a presença de um menor de idade com sinais de embriaguez”, informa a notícia. Um homem que se apresentou como proprietário do local e um outro que disse ser o dono do equipamento de som foram encaminhados ao quartel da PM para elaboração de termo circunstanciado e foram liberados.

“Os fatos serão repassados à prefeitura de Guaratuba para que, se for o caso, sejam adotadas as medidas administrativas cabíveis”, informou a rádio.

Em todo o Paraná vigora o toque de recolher e a proibição de consumo de bebidas alcoólicas locais públicos entre as 20h e as 5h. Também são proibidas festas e aglomerações e é obrigatório o uso de máscara em locais públicos.