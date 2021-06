Sesa registra mais 20 mortes por covid em Paranaguá

Paranaguá teve mais 20 mortes por covid-19 confirmadas hoje pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Também foi registrado um óbito em Antonina no informe desta terça-feira (22)

O Litoral já tem 955 mortes e coeficiente de 318,5 óbitos / 100 mil – mortalidade 22% maior que a do Paraná e 33% maior que a do Brasil.

Também foram confirmados 284 novos casos da doença na região: Paranaguá (167), Matinhos (46), Pontal do Paraná (35), Guaratuba (28), Guaraqueçaba (4), Antonina (2) e Morretes (2).

No Paraná,foram registradas hoje 109 mortes e 13.593 novos casos. O estado chega a 29.979 óbitos e 1.224.177 confirmações. A mortalidade é de 260,3 casos / 100 mil.

No Brasil, foram confirmadas mais 2.131 mortes e 87.822 novos casos. O país já tem 504.717 mortes e já confirmou a doença em 18.054.653 de pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, há 1.161.089 de casos ativos. A mortalidade é de 240,2 casos / 100 mil.

Transmissão acelerada

De acordo com a Sesa, grande parte dos novos casos confirmados nos últimos dias são de meses e semanas anteriores. No entanto, o índice de transmissão no Estado continua muito elevado.

Se no Brasil, onde o RT varia entre 1,07 e 1,09, é preocupante, no Paraná é ainda mais, pois fica entre 1,44 e 1,54. Isso significa que os casos estão aumentando, é muito: 100 pessoas estão contaminando mais 154 pessoas. Quando o número é menor do que 1,00, significa que os casos estão diminuindo.

O Informe Epidemiológico diários da Sesa não divulga o RT por região.