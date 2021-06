Atobá-grande é resgatado em navio no Porto de Paranaguá

A equipe do Projeto de Monitoramento de Praias fez, nesta semana, um resgate diferente, de uma espécie incomum no litoral paranaense. Um atobá-grande (Sula dactylatra) foi encontrado debilitado a bordo de um navio mercante pela equipe do Terminal de Contêineres de Paranaguá.

Foi encaminhado pelo Instituto Água e Terra (IAT) para atendimento no Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise da Saúde de Fauna Marinha (CreD).

O Cred fica no Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná onde também fica o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, responsável pelo monitoramento das praias no Paraná.

De acordo com o veterinário responsável pelo atendimento, Marcillo Altoé, a ave tem uma lesão na asa esquerda e precisará de atendimento dedicado da equipe.

Ele também destacou que a ave estava com uma anilha de identificação e com a presença de um geolocalizador. O geolocalizador é um equipamento para rastrear o deslocamento dos animais, utilizado por grupos de pesquisa no Brasil que estudam as rotas migratórias e a forma de uso do nosso litoral pelas espécies de aves marinhas.

Essa espécie de atobá é comum na região do Arquipélago de Abrolhos, na Bahia, onde faz seus ninhos anualmente. Inclusive, pelas informações da anilha do Centro especializado Cemave/ICMBio, este animal foi marcado pela equipe de pesquisa lá em Abrolhos em dezembro de 2020.

No litoral do Paraná este é o segundo registro da espécie em cinco anos de ações do PMP-BS.

Sobre o PMP-BS

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama. O projeto tem como objetivo avaliar possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos encontrados mortos.

O PMP-BS é realizado desde Laguna (SC) até Saquarema (RJ), sendo dividido em 15 trechos. O Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC/UFPR) é responsável por monitorar e avaliar os encalhes no Trecho 6, abrangendo os municípios de Guaratuba, Matinhos, Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba (PR).

Fonte: LEC / UFPR