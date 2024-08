3ª Etapa da Taça Brasil 5000 em Matinhos tem finais nesta quinta

Atletas se preparam para o último dia de Taça Brasil 5000 | foto: @cabralwaves)

Grandes nomes garantiram lugar nas semifinais do surf feminino, que prometem ser eletrizantes. A emoção das quartas de final foi um indicador do que está por vir, com viradas impressionantes durante as baterias e surfistas ansiosas na areia aguardando suas últimas notas, cada atleta buscou pontuar em todas as ondas que surgiam, proporcionando um verdadeiro show de surf.

Na primeira bateria, competem Analu Silva (PB), Nathalie Martins (PR), Mayara Zampieri (SP) e Alexia Monteiro (RS). Na segunda bateria, disputam Maria Autuori (SC), Potira Castaman (SC), Juliana dos Santos (CE) e Luara Mandelli (PR).

Juliana dos Santos avança para semifinal | foto: @cabralwaves

A vice-campeã brasileira profissional de 2023, Juliana dos Santos, está otimista para a grande final: “As minhas expectativas para amanhã (quinta) são as melhores, que tenha sol e altas ondas para os atletas performarem bem. Com certeza, se tiverem boas ondas, vai ter show de surf, vibe positiva e surf no pé. Vamos pra cima.”

No masculino, ainda restam algumas baterias da quarta fase para serem disputadas, seguidas pela fase 5, semifinais e, finalmente, a grande final.

Renato Trogue, presidente da Federação Paranaense de Surf, também fez sua declaração para o último dia: “A previsão é que tenham boas ondas e que o nevoeiro, que nos acompanha nesses três dias de evento, se dissipe. Mesmo assim, está sendo um show de surf.”

A cidade de Matinhos tem acolhido o evento de maneira exemplar, com a comunidade local mostrando grande entusiasmo e apoio aos surfistas. A hospitalidade e a infraestrutura têm sido destacadas pelos participantes e organizadores, contribuindo para o sucesso do campeonato. Com grandes performances esperadas e condições promissoras, o público aguarda com entusiasmo as emoções do dia final do Taça Brasil 5000 em Matinhos.

A transmissão do circuito está sendo feita pelo canal CBSurfPLAY e pelo site cbsurf.org.br. Acompanhe a cobertura pelo Instagram @cbsurfoficial e pela Federação Paranaense de Surf @fpsurfpr.

Realização: Federação Paranaense de Surf (FPS) em colaboração com a Confederação Brasileira de Surf (CBSurf).

Patrocínio: Governo do Estado do Paraná através dos Jogos da Aventura e Natureza.

Apoio: Prefeitura de Matinhos, Instituto Água e Terra, Núcleo de Educação Ambiental, Fu Max, Surfland Brasil, Surf Center, Gatorade, Corona Extra, Furioso, Hotel Praia e Sol, Line, Santa Mônica, HJ Construtora, Flórida Gelo, Na Brava Imóveis, Trogues, Graciosa, Graciotto, Line.

Taça Brasil de Surf – A Taça Brasil de Surf é composto por etapas de 5.000 e 10.000 pontos, que levam os nomes de 5000 e 10000. A Taça Brasil 5000 tem 5 etapas realizadas pelas federações estaduais e homologadas pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf). A Taça Brasil 10000 tem 4 etapas produzidas pela CBSurf.

A Taça Brasil 2024, então, tem nove etapas e, no final do ano, os atletas somam suas quatro melhores pontuações no circuito para definir sua posição no ranking final.

Fonte: Juliani Santos/ FPS