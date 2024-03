3ª Semana do Artesanato de Matinhos teve início nesta terça-feira

Antonio Carlos do Valle fez palestra sobre “Mascote oficial – processo criativo, aplicações e importância no fomento ao turismo”

Começou nesta terça-feira (19) a 3ª Semana Municipal do Artesanato. A programação do evento contará com palestras, oficinas, cursos e a feirinha, podendo ser acessada nas redes sociais da Prefeitura de Matinhos. A Semana do Artesanato vai até a próxima terça-feira (26), promovendo o artesanato local, além de incentivar a produção, o comércio e a qualificação dos artesãos.

O ato oficial de abertura nesta terça teve a palestra “Mascote oficial – processo criativo, aplicações e importância no fomento ao turismo”, com Antonio Carlos do Valle, diretor de Comunicação da Prefeitura de Matinhos. No evento, foi divulgado o mascote oficial do município: uma gaivota, que ainda vai ter seu nome decidido em votação popular, nas redes sociais da Prefeitura.

Por meio da Lei n.º 2.340/2022, são estabelecidos no município o Dia do Artesão e a Semana Municipal do Artesanato. Durante essa semana, diversas atividades são realizadas para celebrar essa expressão cultural. O objetivo é fortalecer e incentivar o desenvolvimento do artesanato local, bem como suas formas associativas e cooperativas de produção, gestão e comercialização. Também acontecem debates e propostas de políticas de fomento para impulsionar o setor artesanal de Matinhos.

Ainda é valorizada a prática do artesanato entre as novas gerações, garantindo a continuidade dessa tradição. É estimulada a realização de cursos, palestras e oficinas para aprimorar processos de produção dos artesãos. E também são promovidos debates sobre questões relacionadas à sustentabilidade, inovação e fortalecimento do setor.

Interessados em participar ainda podem ser inscrever. O link de inscrição está nas redes sociais da Prefeitura de Matinhos e da Casa da Cultura. Maiores informações podem ser obtidas com o Departamento de Cultura de Matinhos, pelo WhatsApp (41) 3971-6259, ou pelo e-mail [email protected].