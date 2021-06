Guaratuba faz mutirão de oftalmologia em parceria com Comesp

A Prefeitura de Guaratuba está realizando neste sábado (26), um mutirão de atendimento de oftalmologia.

A ação teve início às 7h, no Ginásio José Richa e está atendendo as pessoas que já aguardavam atendimento oftalmológico no município e fizeram o agendamento.

A previsão da Secretaria Municipal da Saúde é realizar 200 consultas oftalmológicas.

O prefeito Roberto Justus esteve lá e gravou um vídeo junto com o secretário municipal da Saúde. Ele explicou que é o primeiro mutirão de consultas em parceria com o Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (Comesp) do qual Guaratuba faz parte desde o último mês de março.

Com o consórcio, os atendimentos de especialidade ocorrem na cidade, com pagamento pelo município, mas com preço tabelado do SUS (Sistema Único de Saúde).

Fonte: Prefeitura de Guaratuba