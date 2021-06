Litoral recebeu mais 7.331 doses de vacinas

Foto: Américo Antônio / Sesa

Os 7 municípios do Litoral do Paraná receberam 7.331 novas doses de vacinas contra a covid-19: 2.150 CoronaVac + 2.775 Janssen + 2.406 Pfizer.

Foram entregues pelo governo estadual às 22 regionais de saúde do estado na tarde desta sexta-feira (25), por via aérea e terrestre, um total de 307.180 vacinas.

O novo lote enviado pelo Ministério da Saúde contempla 439.340 vacinas contra a Covid-19, sendo 211.200 da CoronaVac/Butantan, 136.890 da Pfizer/BioNTech e 91.250 da Janssen, sendo que deste total 132.160 doses serão enviadas posteriormente.

DOMINGO A DOMINGO – De acordo com secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, as novas doses possibilitam a vacinação já durante o final de semana, seguindo a campanha do Governo do Estado “De domingo a domingo”.

“Pedimos aos municípios que se organizem e realizem ações de vacinação durante todo o final de semana. Temos expectativas de receber novos lotes de vacinas até semana que vem, e vacina eficaz é aquela que está no braço das pessoas. Não queremos doses estocadas, queremos avançar na vacinação e imunizar o maior número de pessoas possíveis”, acrescentou.

DIVISÃO – Beto Preto ressaltou que essas doses já estão incluídas na nova logística do Governo do Estado. “Este é o momento de vacinarmos e sob a orientação do governador Ratinho Junior, estamos realizando a equalização de todos os municípios fora dos grupos prioritários para chegarmos no final do mês de agosto com 80% da população-alvo vacinada”, afirmou.

Confira a quantidade de vacinas que cada Regional de Saúde recebeu:

1ª RS – Paranaguá – 2.150 CoronaVac + 2.775 Janssen + 2.406 Pfizer = 7.331

2ª RS – Metropolitana – 29.020 CoronaVac + 32.245 Janssen + 48.276 Pfizer = 109.541

3ª RS – Ponta Grossa – 2.470 CoronaVac + 7.095 Janssen + 7.788 Pfizer = 17.353

4ª RS – Irati – 670 CoronaVac + 700 Janssen + 2.538 Pfizer = 3.908

5ª RS – Guarapuava – 3.260 CoronaVac + 3.370 Janssen + 5.184 Pfizer = 11.814

6ª RS – União da Vitória – 800 CoronaVac + 1.255 Janssen + 2.088 Pfizer = 4.143

7ª RS – Pato Branco – 2.730 CoronaVac + 1.500 Janssen + 3.204 Pfizer = 7.434

8ª RS – Francisco Beltrão – 2.540 CoronaVac + 1.790 Janssen + 4.464 Pfizer = 8.794

9ª RS – Foz do Iguaçu – 3.840 CoronaVac + 3.375 Janssen + 4.470 Pfizer = 11.685

10ª RS – Cascavel – 4.050 CoronaVac + 5.975 Janssen + 5.370 Pfizer = 15.395

11ª RS – Campo Mourão – 3.190 CoronaVac + 2.025 Janssen + 3.414 Pfizer = 8.629

12ª RS – Umuarama – 2.580 CoronaVac + 1.595 Janssen + 3.084 Pfizer = 7.259

13ª RS –Cianorte – 680 CoronaVac + 1.195 Janssen + 2.040 Pfizer = 3.915

14ª RS – Paranavaí – 1.390 CoronaVac + 1.565 Janssen + 3.132 Pfizer = 6.087

15ª RS – Maringá – 8.400 CoronaVac + 5.490 Janssen + 9.138 Pfizer = 23.028

16ª RS – Apucarana – 1.190 CoronaVac + 4.175 Janssen + 4.512 Pfizer = 9.877

17ª RS – Londrina – 4.930 CoronaVac + 6.200 Janssen + 11.892 Pfizer = 23.022

18ª RS – Cornélio Procópio – 860 CoronaVac + 1.325 Janssen + 1.986 Pfizer = 4.171

19ª RS – Jacarezinho – 810 CoronaVac + 2.310 Janssen + 3.246 Pfizer = 6.366

20ª RS – Toledo – 3.000 CoronaVac + 1.910 Janssen + 5.118 Pfizer = 10.028

21ª RS – Telêmaco Borba – 980 CoronaVac + 1.675 Janssen + 2.256 Pfizer = 4.911

22ª RS – Ivaiporã – 410 CoronaVac + 795 Janssen + 1.284 Pfizer = 2.489

Total – 307.180 vacinas

Fonte: Sesa / AEN