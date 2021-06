Hospital Regional informa mais 7 mortes por covid no Litoral

Informe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra, nesta segunda-feira (28), mais 97 casos de covid-19 no Litoral e nenhum óbito. As novas confirmações são em Paranaguá (61), Pontal do Paraná (20), Guaratuba (11) e Matinhos (5). O Litoral soma 38.254 casos e 966 mortes, segundo a Sesa.

Já o boletim divulgado hoje pelo Hospital Regional do Litoral informa mais 7 óbitos por covid: 4 de Paranaguá, 2 de Pontal do Paraná e 1 de Guaratuba. Um óbito com a causa confirmada agora aconteceu na quarta-feira (23), três foram na sexta-feira (25) e três no domingo (27). Os pacientes tinham entre 41 e 82 anos, sendo que três estavam na faixa dos 50 anos.

O Hospital Regional tinha hoje pela manhã, 68 pacientes internados nos leitos para covid-19, sendo que 11 ainda aguardam confirmação para a doença.