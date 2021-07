Indígenas protestam contra o PL 490 na BR-277

Rodovia ficou totalmente bloqueada no litoral do Paraná. — Foto: Divulgação/PRF – publicada no G1

Uma manifestação de indígenas bloqueou totalmente a BR-277, no litoral do Paraná, nos dois sentidos. O protesto foi contra o Projeto de Lei 490, o PL 490, que altera a legislação da demarcação de terras indígenas.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio começou no quilômetro 62 da rodovia, próximo à praça de pedágio. A pista foi liberada por volta das 14h.

Entenda o PL 490, que gera os protestos indígenas

O PL 490 foi apresentado em 2007, mas desengavetado pela base governista na Câmara. Ele está previsto para ser votado nesta quarta-feira.

Os índios mobilizaram manifestações em todo o Brasil, reivindicando a retirada do projeto da pauta na Câmara, porque acreditam que se for aprovado, vai significar perdas para as políticas de proteção aos povos indígenas e também ao meio ambiente.

Movimento pede a retirada do PL 490 de pauta na Câmara. — Foto: Divulgação/PRF – publicado no G1



