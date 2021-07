Guaratuba diminui idade para vacinação contra a covid: 44 anos

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informa que vai começar na segunda-feira (5) o agendamento da vacinação contra a covid-19 para a população em geral com idade a partir de 44 anos. Na segunda-feira passada, dia 28, começou o agendamento para pessoas com idade mínima de 45 anos.

Toda população acima de 18 anos, no entanto, já pode fazer o cadastro no site http://vacinas.guaratuba.pr.gov.br e aguardar o início da vacinação de sua faixa etária. No endereço, além do cadastro, a pessoa pode consultar a data da vacinação e outras informações como documentos exigidos para determinados grupos

A vacinação é feita na Central de Vacinas do ginásio de esportes do Parque Municipal, no bairro Piçarras, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 20h, de segunda-feira a sexta-feira.

Os grupos que já podem tomar a vacina em Guaratuba:

• Pessoas acima de 44 anos

• Trabalhadores da saúde

• Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades

• Pessoas com deficiência permanente – 18 anos a 59 anos

• Trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) – 18 anos a 59 anos

• Trabalhadores da Assistência Social (Cras, Creas, Casas / Unidades de Acolhimento) – 18 anos a 59 anos

• Trabalhadores da área de Segurança Municipal

• Trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana – 18 a 59 anos

• Profissionais de Educação Física que tenham inscrição no conselho

• Trabalhadores das empresas que prestam serviços aos hospitais (entregas, manutenções)

• Caminhoneiros

• Profissionais aquaviários

• População em situação de rua (colaboração do Creas)