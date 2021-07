Vaca é atropelada na rodovia PR-412, em Guaratuba

Um motorista ficou preso nas ferragens do carro após atropelar uma vaca, no início da noite desta terça-feira (6), na PR-412, em Guaratuba. As informações são do Portal da Cidade Guaratuba e da Rádio Litorânea. O animal morreu.

O acidente aconteceu no km 21, cerca de 5 km do posto da Polícia Rodoviária do Coroados, na localidade de Morro Grande. Segundo os veículos apuraram, o motorista de um Fiat Uno, de 61 anos, seguia no sentido Garuva quando ocorreu atingiu o animal que estava na pista..

O Corpo de Bombeiros retirou o homem, com suspeitas de fratura, e o encaminhou ao Pronto Socorro, com suspeitas de fraturas. Ele depois foi encaminhado ao Hospital Municipal e, segundo fonte da Litorânea, passa bem.

O animal foi removido pela equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Fotos: Adriana Fontes / Publicadas pelo Portal da Cidade Guaratuba