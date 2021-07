Acesse o comprovante de ensalamento do vestibular da UFPR. Prova é no dia 18.

O Núcleo de Concursos da UFPR (NC) disponibilizou nessa sexta (9/7) aos candidatos do Vestibular UFPR 2020/2021 o comprovante de ensalamento. Os documentos podem ser acessados por meio do espaço reservado ao processo seletivo no site do NC (veja no final do texto).

No Litoral, há 518 vagas em 18 cursos – 372 nos 13 cursos de Matinhos (UFPR Litoral) e 146 nos 5 cursos de Pontal do Paraná (Centro de Estudos do Mar).

A prova de Conhecimentos Gerais acontece no dia 18 de julho, sendo a única fase do processo seletivo, que oferece 5.383 vagas para os cursos da UFPR e 70 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Paraná. Para o curso de música a realização de prova específica acontece no dia 19 de julho e os candidatos têm entre 19 e 21 de julho para o envio dos vídeos para a Prova de Habilidades Específicas, de acordo com as normas do edital.

Os portões dos locais de prova abrem às 12h30 e fecham às 13h30.

O núcleo reforça, na geração do comprovante, as medidas de biossegurança para o dia da prova, como o uso de máscaras, necessidade de levar uma máscara reserva em um saco transparente, medição de temperatura para acessar o local de prova, entre outras medidas. O tipo de máscara mais indicada são as PFF2/N95, como indicam os especialistas.

Importante atentar que não será permitido o consumo de alimentos durante a prova, também está proibido o uso de bebedouro, pode-se levar uma garrafa de água, deve ser transparente e o rótulo deve ser removido. Também não será permitido permanecer no local de aplicação das provas depois da conclusão, o candidato deve retirar-se do local imediatamente.

Resultados

Seguindo o cronograma, os resultados do vestibular e para admissão no CFO, devem ser divulgados no dia 9 de setembro de 2021. Devido à pandemia, o registro acadêmico será de forma remota (on-line). As datas e informações sobre matrícula para os aprovados no Processo Seletivo 2020/2021 serão divulgadas posteriormente, em edital próprio. O início do ano letivo de 2021 está marcado para o dia 20 de setembro.

Confira o ensalamento aqui: https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=PS2021

Guia do Candidato: https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/PublicacaoDocumento?pub=2556