Litoral tem mais 5 mortes por covid. Foram 36 nesta semana.

A Secretaria de Estado da Saúde registrou neste domingo (11) mais 5 óbitos em decorrência da covid-19 no Litoral do Paraná: 2 em Paranaguá, 2 em Guaratuba e 1 em Matinhos.

Foram 36 mortes nesta última semana: Paranaguá (15), Matinhos (10), Guaratuba (6), Pontal do Paraná (4) e Antonina (1).

O Litoral chega a 1.021 óbitos, com uma mortalidade de 340,5 mortos / 100 mil habitantes, 21% a mais que no Paraná (280,4) e de cerca de 34% a mais que no Brasil (253,6 – dado de ontem).

Também foram registrados hoje 18 novos casos da doença: Matinhos, 10; Paranaguá, 3; Guaratuba, 3; e Pontal do Paraná, 2.

Foram 380 casos na última semana:

Paranaguá (108)

Pontal do Paraná (100)

Matinhos (75)

Guaratuba (70)

Antonina (15)

Morretes (11)

Guaraqueçaba (1 )

A região tem 39.287 casos confirmados e 20.545 pacientes recuperados. No Paraná, foram registradas mais 68 mortes e 1.197 confirmações desde o início da pandemia. O estado chega a 32.290 óbitos e 1.318.487 confirmações.