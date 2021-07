Mãe e filha são presas por tráfico em Guaratuba

A Polícia Militar prendeu mãe e filha no início da noite desta segunda-feira (12), no bairro Piçarras, em Guaratuba.

De acordo com a PM, uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) recebeu uma denúncia anônima de que as duas mulheres circulavam em um veículo GM Celta azul e estavam distribuindo grande quantidade de drogas em “biqueiras” da cidade.

Os policiais fizeram patrulhamento nos bairros e encontraram o carro estacionado na avenida Mafra. Conversando com pessoas que circulavam, descobriram a casa onde as duas mulheres estavam. No endereço,os policiais foram atendidos por duas mulheres, “que condiziam com as características das suspeitas delatadas”. Segundo os policiais, “durante a abordagem, uma das mulheres, a mãe, segurava a chave do automóvel”.

Na revista feita no automóvel, os policiais encontraram um frasco transparente com 14 pacotes plásticos, que continham um total de 1.400 pedras de crack, “prontas e embaladas para a comercialização”.

Diante do flagrante, as duas, identificadas como mãe, de 52 anos, e filha, de 23, “receberam voz de prisão por tráfico de drogas e, posteriormente, foram conduzidas até a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guaratuba”.