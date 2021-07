Litoral tem mais 3 mil doses contra covid para população em geral

Foto: Ari Dias /AEN

Os municípios do Litoral do Paraná receberão mais 3.125 doses de vacina AstraZeneca para o avanço na vacinação da população em geral. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a maioria dos 399 municípios está vacinando pessoas na faixa de 30 ou 40 anos.

Um lote com 235.500 vacinas desembarcou na noite desta quinta-feira (15) em Curitiba está sendo distribuído pelo Governo do Estado para as 22 Regionais de Saúde nesta sexta-feira (16). São 166.951 doses para o público em geral e 45 mil doses exclusivas para moradores de quatro cidades da região de fronteira para controlar o avanço da variante delta – Foz do Iguaçu, Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão.

As doses serão levadas de caminhão ou carro para nove Regionais de Saúde (Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba) e de avião para outras 13 (Cascavel, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Londrina, Apucarana, Maringá, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã).

Segundo a Sesa, nos próximos dias deve ocorrer a distribuição de novas remessas que chegaram ao governo federal nesta semana.

Confira a quantidade de doses de vacinas contra a Covid-19 por Regional de Saúde:

1ª RS – Paranaguá – 3.125 doses

2ª RS – Metropolitana – 69.575 doses

3ª RS – Ponta Grossa – 10.655 doses

4ª RS – Irati – 3.680 doses

5ª RS – Guarapuava – 7.005 doses

6ª RS – União da Vitória – 2.825 doses

7ª RS – Pato Branco – 4.560 doses

8ª RS – Francisco Beltrão – 12.000 doses*

9ª RS – Foz do Iguaçu – 40.565 doses*

10ª RS – Cascavel – 6.660 doses

11ª RS – Campo Mourão – 4.530 doses

12ª RS – Umuarama – 4.235 doses

13ª RS – Cianorte – 2.730 doses

14ª RS – Paranavaí – 4.310 doses

15ª RS – Maringá – 12.195 doses

16ª RS – Apucarana – 5.805 doses

17ª RS – Londrina – 16.995 doses

18ª RS – Cornélio Procópio – 2.665 doses

19ª RS – Jacarezinho – 4.420 doses

20ª RS – Toledo – 12.220 doses*

21ª RS – Telêmaco Borba – 3.020 doses

22ª RS – Ivaiporã – 1.725 doses

TOTAL – 235.500 doses, todas Fiocruz/AstraZeneca/Oxford

*Regionais que receberão doses a mais para imunizar os municípios da região de fronteira.