Litoral do Paraná pode ter ventos de 75 km/h até terça

A Marinha atualiza o aviso de mau tempo divulgado nesta quinta-feira (15) sobre ventos no litoral sul.

O Centro de Hidrografia da Marinha alerta agora para ventos de direção oeste a sudoeste, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, do Paraná e de São Paulo, entre a noite de sábado (17) e a madrugada de terça-feira (20).

Ao sul de Laguna, na faixa litorânea entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os ventos terão direção oeste a sudoeste, rondando para sudoeste a sul, e intensidade de até 100 km/h (55 nós). Devem ocorrer entre a tarde de sábado e a manhã de terça-feira.

Os ventos poderão provocar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de até 5 metros de altura, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao sul de Laguna, da noite de sábado até a noite de terça.

Também há condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 3 metros de altura, na mesma faixa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao sul de Laguna, entre sábado à noite e segunda-feira (19) pela manhã.