Aumenta o interesse pelo turismo nos arredores

Você sabe o que é “staycation”? Provavelmente, você já deve ter praticado e só não conhecia o conceito. Pois bem, trata-se de “turistar” pela própria cidade ou arredores, conhecendo atrativos e realizando atividades que podem ser já conhecidas ou não por você.

Staycation e viagens para perto de casa, com deslocamentos de até 300 km ou um pouco mais, já são uma realidade para muitos turistas, principalmente após o fechamento de alguns destinos no Brasil e no mundo por conta da pandemia da covid-19.

O Litoral e Foz do Iguaçu, dois polos turísticos dos extremos do Paraná, podem se beneficiar com esta tendência, beneficiando todas as regiões entre eles.

Segundo pesquisa da Booking.com, mais da metade da população brasileira (55%) demonstrou interesse em conhecer um novo destino na região em que mora.

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, destacou a importância dessas visitas a atrativos turísticos e viagens para o setor, sempre observando as medidas de biossegurança necessária.

“Temos visto essa movimentação de turismo de proximidade. Isso é bastante positivo, pois dá força aos empreendimentos que estavam parados por conta da pandemia, além, é claro, de dar mais uma opção ao viajante de redescobrir lugares que, até então, poderiam não ser nem lembrados em outros momentos”, disse.

Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo / Victor Maciel