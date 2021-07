Selo Turismo Responsável ajuda a posicionar destino como seguro

A adoção de medidas de biossegurança nos empreendimentos e destinos turísticos se tornaram imprescindíveis diante da pandemia de covid-19.

Disponibilização de álcool em gel, aferição de temperatura e instalação de controles de acesso dos clientes são apenas alguns dos cuidados que muitos brasileiros estão observando na hora de retornar às viagens e escolher o próximo destino.

Para promover ambientes mais seguros, o Ministério do Turismo lançou, ainda em 2020, o selo “Turismo Responsável – Limpo e Seguro”. A iniciativa orienta a adoção de boas práticas sanitárias em 15 segmentos turísticos, garantindo segurança para turistas e trabalhadores do setor. Ao todo, o documento já foi emitido por mais de 28,7 mil estabelecimentos de todo o país.

A medida define protocolos específicos para a prevenção da Covid-19 e busca auxiliar na retomada segura das atividades tanto para turistas quanto para trabalhadores. O Selo está disponível para meios de hospedagem, parques temáticos, restaurantes, cafeterias, bares, centros de convenções, feiras, exposições, guias de turismo, entre outros, e pode ser obtido de maneira gratuita e virtual pelo site.

ADESÃO – Para solicitar o selo é muito fácil, o estabelecimento precisa estar inscrito no Cadastur, acessar o site do Selo Turismo Responsável, ler as orientações e declarar atender aos pré-requisitos determinados. Desse jeito, ele pode fazer o download do selo para impressão. Tudo de maneira rápida e gratuita.

O selo deverá ser colado em local de fácil acesso ao cliente. O estabelecimento pode disponibilizar um QR Code juntamente com o selo pelo qual o turista poderá consultar as medidas adotadas por aquele empreendimento e/ou profissional. Caso o turista verifique a ausência da adoção aos protocolos de biossegurança deve entrar em contato com o Disque Saúde pelo telefone 136 ou acionar os órgãos municipais de fiscalização sanitária.

Para mais informações acesse: turismo.gov.br/seloresponsavel

Confira quem já tem o selo em cada cidade: https://turismo.gov.br/paineis/acompanhamentoselos/

Com informações do Ministério do Turismo