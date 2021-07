Guaratuba agenda vacinação para pessoas com 36 anos

A Secretaria da Saúde de Guaratuba inicia na segunda-feira (26), o agendamento da vacinação contra a covid-19 das pessoas com 36 anos ou mais.

As pessoas devem estar cadastradas no portal da vacinação (http://vacinas.guaratuba.pr.gov.br). Toda população acima de 18 anos já pode fazer o cadastro e aguardar o início da vacinação de sua faixa etária. No endereço, além do cadastro, a pessoa pode consultar a data da vacinação e outras informações como documentos exigidos para determinados grupos.

A vacinação é feita na Central de Vacinas do ginásio de esportes do Parque Municipal, no bairro Piçarras, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 20h, de segunda-feira a sexta-feira.

2ª DOSE

A secretaria também informa que as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina Astrazeneca até dia 7 de maio e não tomaram a segunda dose nesta sexta-feira (23), como estava agendado, podem procurar a Central de Vacinas na próxima quinta-feira (29).

Na sexta (30) é a data agendada nas carteiras de vacinação das pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a vacina Astrazeneca no dia 12 de maio receberem a segunda dose.