Guaraqueçaba vai até as comunidades discutir o Plano Plurianual

Foto: Prefeitura de Guaraqueçaba

A Prefeitura de Guaraqueçaba traçou estratégias para que todos os munícipes tenham oportunidade de contribuir na definição do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025. A população de aproximadamente 7,5 mil habitantes está espalhada entre a pequena sede, ilhas e comunidades de imenso território do município.

Para tentar chegar a todos os moradores, as consultas públicas acontecerão em três fases:

Fase 1 – Consulta In Loco por meio de visitas domiciliares.

Equipes da prefeitura percorrem as comunidades preenchendo questionários e colhendo depoimentos dos munícipes. As visitas nas comunidades serão feitas uma única vez, após isso, outra forma de participar será na fase 2.

Fase 2 – Consulta por Formulário on-line

A prefeitura disponibilizará um formulário on-line de fácil acesso, onde o munícipe preenche o questionário e confirma seus apontamentos por meio de uma assinatura eletrônica em uma plataforma segura.

Fase 3 – Audiência pública ao vivo (live)

A prefeitura realizará uma transmissão ao vivo no dia 2 de agosto (segunda-feira), por meio do Canal da Prefeitura de Guaraqueçaba no Youtube e da página oficial da Prefeitura de Guaraqueçaba no Facebook.

Para participar o munícipe deverá se inscrever no canal e ativar as notificações. O cadastro já está disponível no site da prefeitura.

O que é o PPA?

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública organizado em programas, e estruturado em ações, que resultem em bens e serviços para a população para qua.

O PPA tem duração de quatro anos, começando no início do segundo ano do mandato do chefe do poder executivo e terminando no fim do primeiro ano de seu sucessor, de modo que haja continuidade do processo de planejamento.

Nele constam, detalhadamente, os atributos das políticas públicas executadas, tais como metas físicas e financeiras, públicos-alvo, produtos a serem entregues à sociedade etc.

Principais objetivos do PPA em Guaraqueçaba, de acordo com a prefeitura.

Gestão participativa

Identificação clara dos objetivos e prioridades

Identificação dos órgãos gestores dos programas e órgãos responsáveis pelas ações

Organização dos propósitos da administração pública em programas

Integração com o orçamento

Transparência

Fonte: Assessoria de Comunicação e de Imprensa de Guaraqueçaba