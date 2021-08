Ação contra o tráfico de animais acontece em Curitiba, Pontal e Garuva

A Polícia Civil resgatou diversos animais e cumpriu mandados de busca em Curitiba, Pontal do Paraná e Garuva (SC) em uma operação contra o tráfico de animais silvestres.

Na terça-feira (27), na Capital, foram encontrados e apreendidos 2 macacos-prego, 1 papagaio e 3 araras. A tutora dos bichos, de 31 anos, foi presa por uso de documentos falsos e por manter os animais em cativeiro.

Durante a ação, foram cumpridas quatro ordens de busca nas três cidades, onde foram apreendidos documentos fraudulentos relacionados à autorização do mantimento dos animais silvestres em casa.

Os animais foram encaminhados à rede de proteção animal da Prefeitura de Curitiba. De acordo com a polícia, as investigações continuam a fim de identificar outros possíveis envolvidos na rede de tráfico de animais no Paraná.