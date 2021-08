Morro do Cristo ganha réplica da estátua do Redentor

Vídeo produzido pelo Departamento de Comunicação Social da Prefeitura de Guaratuba

Há 68 anos, no dia 23 de julho de 1953, era inaugurada, em Guaratuba, a estátua do Cristo Redentor no Morro Brejatuba, que passou a ser conhecido como o “Morro do Cristo”. No sábado (31), em comemoração ao aniversário e também fazendo parte das comemorações dos 250 anos da cidade, aconteceu a cerimônia de instalação de uma réplica da estátua no sopé do morro.

No evento ocorreu a entrega de comendas dos 250 Anos para as famílias que participaram da história do Cristo Redentor de Guaratuba.

A família dos escultores Iswaldo e João Fedatto, filho e pai que juntos construíram a imagem do Cristo Redentor, foi uma das homenageadas. Quem recebeu a comenda em nome dos artistas foi a filha de Iswaldo, Raquel Fedatto Zauer.

A comenda também foi entregue para o construtor João Gadotti, que na época participou da instalação da estátua do Cristo no Morro do Brejatuba.

Em nome da homenageada Josefa do Amaral Ferreira, viúva do presidente de estado João Cândido Ferreira, que fez a doação da estátua do Cristo, recebeu a comenda o bisneto João Cândido Cunha Pereira Filho.

A réplica do Cristo que foi instalada ao pé do morro Brejatuba possui 1 metro de altura e foi confeccionada no molde original da réplica que serviu de base ao estudo sobre o Cristo de 8 metros, e que encontra-se no túmulo de João Fedato, em Curitiba. O sobrinho-neto Marcos Fedatto e a secretária da Cultura e do Turismo, Rocio Bevervanso, localizaram essa segunda réplica em uma floricultura em Curitiba necessitando de alguns reparos, que foram realizados pelo servidor Mário Natalino.

Rocio Bevervanso, falou em seu discurso que encaminhou ao prefeito o pedido das pessoas da terceira idade para que houvesse um monumento de mais fácil acesso ao pé do morro e que foi prontamente atendida.

O prefeito Roberto Justus disse que é preciso que todos tenham acesso ao Cristo para seu momento de religiosidade, pedidos e agradecimentos. Ele também ressaltou a gratidão às famílias que receberam as comendas.

O deputado estadual Nelson Justus, ao falar dos homenageados que muito fizeram por Guaratuba, lembrou de Aparício Alves, já falecido, que, junto com João Gadotti, participou da instalação do Cristo em 1953.

O idealizador da colocação da imagem do Cristo Redentor no Morro Brejatuba em 1953 foi o então prefeito Miguel Jamur. Pensou primeiramente, em instalar um busto do fundador da cidade, coronel Afonso Botelho de São Payo e Souza, porém, em diálogo com o governador Moisés Lupion, e também a pedido da senhora Josefa do Amaral Ferreira, decidiu pelo Cristo Redentor.

Além da instalação da réplica, foi feita uma revitalização do ponto turístico que contou com a parceria da Secretaria do Urbanismo, da Secretaria da Infraestrutura e Obras, da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria da Administração, da Secretaria das Finanças e do Instituto Água e Terra (IAT).

Durante o evento, os “Amiguinhos do Turismo”, projeto das secretarias da Educação e do Turismo, entregaram material e conversaram com o público sobre a história da estátua do Cristo. A amiguinha Amanda Carolina da Silva leu uma poesia sobre o “Cristo de Guaratuba”.

A violoncelista Adriane Savytzky, da Orquestra Sinfônica do Paraná, brindou o evento com uma belíssima apresentação. Também o artista plástico guaratubano Cristopher Amorim Jendigk pintou uma tela com a imagem do Cristo Redentor de Guaratuba. O padre Luiz Langer, da matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, fez uma benção do local.

Estiveram presentes na cerimônia a presidente da Câmara Municipal, Professora Cátia do Doro, e os vereadores Ana Maria Correia, Diva Oliveira, Edna Castro, Maria do Neno, Ademir da Balsa, Alaor do Cubatão, Fabiano da Caieiras e Felipe Puff.

Também compareceram secretários municipais, familiares dos homenageados, as senhoras do Guaratuba Woman’s Club, o Clube Guará da Melhor Idade, os ex-vereadores Tristão da Silva Miranda e Laufran Bevervanso, o subtenente Rubens Ferraz, o casal festeiro da Festa do Divino 2022, Batista Sugamosto da Rosa e Djalmo Luiz da Rosa e outros convidados.