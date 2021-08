Visitação em Itaipu supera 30 mil pessoas em julho

Com movimentação estimulada pela campanha “Vem pra Foz”, atrativos já mostram sinais de recuperação.

Fotos: Kiko Sierich/PTI

A visitação aos atrativos da Itaipu trouxe 30.025 pessoas à usina, ao longo do mês de julho, confirmando a retomada da movimentação turística em Foz do Iguaçu. Em função das restrições impostas pela pandemia da covid-19, foram apenas 579 visitantes no mesmo mês, em 2020. Na ocasião, o Complexo Turístico Itaipu funcionou somente dos dias 22 a 30 de julho.

A Visita Panorâmica, com um giro externo pela usina, recebeu 21.642 visitantes. No Ecomuseu, foram quase 5 mil pessoas (4.817). O Refúgio Biológico Bela Vista, uma ótima experiência em meio à natureza, teve 3.379 turistas. Para fechar, as visitas institucionais – oferecidas a instituições de ensino e autoridades – receberam 187 pessoas.

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira, Foz tem saído na frente ao estimular o turismo, de forma segura, e se preparando para receber ainda mais pessoas no cenário pós-pandemia. A segunda edição da campanha “Vem pra Foz!”, lançada pela Itaipu Binacional com apoio do trade turístico, tem ajudado nesta construção.

O investimento se refletiu também na visitação das Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Novas Maravilhas da Natureza. Em julho deste ano, 56.819 pessoas visitaram o Parque Nacional do Iguaçu – procura 104,83% maior que em junho, com 27.739 visitantes.

Especialistas afirmam que o turismo de natureza terá preferência dos turistas depois da pandemia e a região de Foz deve estar em destaque. Além das Cataratas, o destino oferece opções como a visitação à Itaipu, maior geradora de energia do mundo, e atrativos como o Parque das Aves, entre outros, além de meios de hospedagem com enorme quantidade de leitos.

Atualmente, o município conta com outra vantagem, diante de destinos famosos do País: a celeridade na vacinação contra a covid-19. Segundo a Prefeitura de Foz do Iguaçu, 79,2% da população adulta da cidade já recebeu a primeira dose da vacina. Nesta segunda-feira (2), o município abriu a vacinação para pessoas com 25 anos.

Com a volta do movimento turístico, o Aeroporto de Foz do Iguaçu está operando com 21 voos diários. Neste mês, algumas datas já contam com 26 pousos e decolagens. Ao todo, serão 666 voos e decolagens. O terminal de Guarulhos (São Paulo) é a principal origem e destino dos voos de Foz do Iguaçu. A planilha da Infraero revela outros destinos como Congonhas (SP), Viracopos (RJ), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS).

Para informações sobre os atrativos da Itaipu, acesse https://www.turismoitaipu.com.br. Moradores de Foz do Iguaçu a municípios lindeiros ao lago de Itaipu não pagam (confira o regulamento no site).