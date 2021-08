Marinha alerta para ventos de 61 km/h na costa

A passagem de uma frente fria sobre o sul do país poderá provocar ventos com até 61 km/h (33 nós), na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, do Paraná, e de São Paulo, ao sul de Ilhabela, entre as noites de hoje (terça, 10) e amanhã.

O alerta é do Centro de Hidrografia da Marinha.

Ainda de acordo com a Marinha, entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, os ventos podem ter intensidade de até 75 km/h (40 nós), neste mesmo período.