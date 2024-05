Arteris Regional Sul inicia cobrança de pedágio por eixos suspensos

Foto: Arteris / Divulgação

A Arteris iniciou, às 9h desta segunda-feira (6), a cobrança da tarifa de pedágio dos eixos suspensos de caminhões e carretas carregados que trafegam por todas as rodovias federais sob sua concessão.

Estas são compreendidas pela Arteris Litoral Sul (BR-116/PR, BR-376/PR e BR-101/SC), Arteris Régis Bittencourt (BR-116/SP e PR), Arteris Planalto Sul (BR-116/PR e SC), Arteris Fernão Dias (BR-381/MG e SP) e Arteris Fluminense (BR-101/RJ). Na Arteris Litoral Sul o valor por eixo é de R$ 4,90.

De acordo com a legislação, veículos vazios estão isentos da cobrança da tarifa sobre eixos suspensos. A verificação será automatizada por meio da leitura da placa feita pelo sistema de identificação das praças de pedágio.

A Arteris Regional Sul (Arteris Régis Bittencourt, Arteris Litoral Sul e Arteris Planalto Sul) administra 1.165,9 quilômetros de rodovias com 16 praças de cobrança de pedágio nos trechos das rodovias BR-116/SP e PR, BR-116/PR e SC, BR-376/PR e BR-101/SC.

A mesma medida também já está valendo para os veículos que trafegam entre os 380,3 quilômetros administrados pela Arteris Intervias, no centro-norte do Estado de São Paulo, e nos 720 quilômetros sob gestão da Arteris ViaPaulista, no interior de São Paulo.