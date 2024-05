Matinhos inicia distribuição do programa Cesta Vida nesta quarta

A partir desta quarta-feira (8), a Secretaria da Assistência Social de Matinhos dará início à distribuição de cestas básicas para os beneficiários cadastrados no programa Cesta Vida. Conforme comunicado oficial da pasta, as cestas básicas estarão disponíveis para retirada nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do Albatroz e do Mangue Seco, além da Arena Vicente Gurski.

A distribuição das cestas básicas seguirá, pelo menos, durante a quinta-feira (9). A Secretaria ressalta que, caso ainda haja disponibilidade, as entregas serão estendidas até sexta-feira (10), garantindo que todos os beneficiários tenham a oportunidade de receber o auxílio alimentar.

A Secretaria da Assistência Social explica que o programa visa mitigar os impactos negativos sobre as famílias mais vulneráveis, proporcionando o acesso a alimentos essenciais para a subsistência. De acordo com a pasta, o atraso de um mês na entrega se deu pelo fato de que a primeira empresa responsável pelo serviço foi desclassificada por dois itens que não condiziam com o edital. Assim, a segunda empresa colocada foi chamada para proceder com as entregas.

Para mais informações, os beneficiários podem entrar em contato diretamente com a Secretaria da Assistência Social, pelo telefone 0800-397-1600, ramais 775 e 772.