Estudante de Pontal do Paraná é o primeiro indígena nos JEPs

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

Danilo Acosta Hortega, de 14 anos, é o primeiro atleta indígena a disputar a Fase Regional dos Jogos Escolares do Paraná. Com adornos e pintura facial ele representou com muito respeito a comunidade indígena durante a abertura da 70ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, realizada no ginásio de esportes da Escola Municipal Ezequiel Pinto da Silva, em Pontal do Paraná.

O atleta é estudante da Escola Indígena Guavirá Poty, na aldeia de Guaviraty, que faz parte da Terra Indígena Sambaqui, em Pontal do Paraná. Ele participou da corrida de 150 metros e já se prepara para a etapa macrorregional da competição.

Para Danilo, representar sua comunidade e poder mostrar seu talento em uma competição, é muito gratificante. “Sou muito ativo na minha aldeia, gosto de correr e praticar esportes. Essa é minha primeira vez participando dos Jogos Escolares e representar minha cultura é muito importante”, destacou o atleta.

Helly Caroline de Oliveira Braz, treinadora e professora de educação física de Danilo, afirma que esse é um talento que pertence a ele desde muito novo. “O Danilo já tem esse talento em evidência de forma natural, então não foi difícil propor para ele se sentir interessado em participar. Apresentei as modalidades individuais para ele e dentre elas, ele escolheu a prova de 150 metros do atletismo. Sem dúvidas, o mais importante é a gente participar, competir, se divertir e interagir com as outras escolas e outras crianças”, finalizou Helly Caroline.

Na abertura do evento, o prefeito Rudão Gimenes destacou a satisfação da cidade em ser escolhida sede regional dos 70 anos do JEPS, enfatizou a importância do esporte na vida dos jovens e parabenizou Danilo.

Os Jogos Escolares do Paraná são realizados pela Secretaria de Estado do Esporte, em parceria com a Secretaria da Educação, Federação Paranaense do Desporto Escolar e municípios.

A 1ª Fase Regional reúne em Pontal do Paraná cerca de 600 alunos/atletas de 28 escolas municipais, estaduais e particulares de Antonina, Morretes, Paranaguá, Matinhos, Guaratuba e da cidade anfitrião, com apoio da Prefeitura Municipal. As provas acontecem no ginásio de esportes da Escola Ezequiel (basquete e vôlei) e na Associação Banestado (atletismo, futsal, handebol, tênis de mesa e xadrez).

Com informações da Prefeitura de Pontal do Paraná e Ana Carolina Campos/Comunicação JEPs).