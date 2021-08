Um guia completo para jogar Blackjack

Foto: Biblioteca de imagens do Canva

Derivado do jogo europeu Vingt-et-Un, o Blackjack resistiu ao tempo, permanecendo um grande favorito dos afiliados de cassinos.

Você descobrirá ao clicar na a melhor plataforma para jogar Blackjack online que há muitas maneiras de jogar, seja o jogo tradicional ou aproveitando a emoção do cassino ao vivo. Você pode até aumentar a aposta, com apostas paralelas emocionantes.

Se você é um novato no Blackjack ou apenas um profissional experiente que deseja trazê-lo de volta ao básico, continue lendo para descobrir como jogar este clássico jogo de cassino.

As regras

As regras básicas do Blackjack são simples e fáceis de entender, o que o torna um jogo tão atraente. O resultado se resume à sorte das cartas, mas ao contrário de outros jogos de cassino, há algumas habilidades que você pode usar ao jogar.

O principal objetivo do Blackjack é vencer o dealer, segurando uma mão que totaliza cerca de 21 e excedendo o valor da mão do dealer. A outra maneira de ganhar é se o dealer ‘estourar’, em que o total de sua mão excede 21, enquanto a sua permanece abaixo dela. No caso de você estourar, você tem uma mão perdedora.

As cartas

As cartas de 2 a 10 têm seu valor declarado e as cartas com figuras – Rei, Rainha e Valete – valem 10 pontos cada. O Ás pode contar como um ou 11, fazendo a diferença entre uma mão “fraca” ou uma mão “forte”. Os valores dessas cartas significam que a mão de um Ás e um 10 é a maneira mais fácil de totalizar 21 e é conhecida como seu homônimo, Blackjack.

O jogo

A rodada começa com o jogador que faz sua aposta inicial. O dealer então distribuirá ao jogador uma carta, que está voltada para cima. O dealer dá a si mesmo um cartão, que está voltado para baixo. O dealer repete o processo, com ambas as cartas sendo distribuídas voltadas para cima.

A partir daí, o jogador pode escolher acertar, dobrar, aumentar sua aposta ou permanecer – com cada decisão levando em consideração um elemento de habilidade e técnica.

E aqui está o que esses termos de jogo significam e suas ações relevantes:

Parar – esta é a opção de manter sua mão atual sem adicionar mais cartas, forçando o dealer a escolher outra carta e adicioná-la à sua mão.

– esta é a opção de manter sua mão atual sem adicionar mais cartas, forçando o dealer a escolher outra carta e adicioná-la à sua mão. Continuar – adiciona outra carta à sua mão. Isso pode melhorar seu total e torná-lo mais próximo de 21, mas também corre o risco de estourar.

– adiciona outra carta à sua mão. Isso pode melhorar seu total e torná-lo mais próximo de 21, mas também corre o risco de estourar. Dobrar – é aqui que você pode dobrar sua aposta inicial e tirar outra carta, se estiver se sentindo confiante.

– é aqui que você pode dobrar sua aposta inicial e tirar outra carta, se estiver se sentindo confiante. Dividir – se você está lidando com um par, pode dividi-los e tratá-los como mãos separadas. Isso dá a você mais oportunidades de ganhar em uma única rodada.

Uma vez que o jogador tenha tomado sua decisão, o dealer revela sua carta que foi rejeitada e, finalmente, o total de sua mão. Eles irão parar ou continuar automaticamente, dependendo se o valor de sua carta está acima ou abaixo de 17. A rodada termina com o jogador ou dealer sendo o mais próximo do total de 21 ou estoura, ganhando ou perdendo de acordo.