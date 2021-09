Ciclorrota de Pontal marca retomada do esporte e do turismo

Fotos: Paraná Esporte

A Superintendência do Esporte do Governo do Paraná, lançou neste sábado (11) a ciclorrota do município de Pontal do Paraná – que integra o programa Pedala Paraná.

No evento denominado pelo governo de “Retomada do Esporte no Litoral” ocorreram também os lançamentos dos Jogos de Integração dos Idosos (JIIDOS) e dos Jogos de Aventura e Natureza (JANS). Também faz parte da retomada que vem acontecendo no turismo com o avanço da vacinação e a redução dos índices da pandemia da covid-19.

O superintendente do Esporte do Paraná, Helio Wirbiski, destacou que esse é um momento muito importante, marcado pelas três novidades que vão fomentar não apenas a área esportiva. “O objetivo é movimentar o litoral do Paraná até a temporada de verão. Com nosso apoio, o esporte age como indutor da economia e do turismo do Estado”, enfatiza.

Pedala Paraná – A rota da estrada de Guaraguaçu Sambaqui tem aproximadamente 18 quilômetros (ida e volta), tem nível fácil e termina próximo de uma aldeia indígena – ponto alto do percurso.

A ciclorrota de Pontal do Paraná faz parte do programa Pedala Paraná, que somará cerca de 80 rotas por todo o Estado. Cada uma contará com totens de apoio aos ciclistas, com ferramentas e sinalização dos locais. Além disso, uma página com georreferenciamento estará disponível no site www.esporte.pr.gov.br.

O ciclista Victor Souza participou do evento e pedalou por todo o trajeto. “Uma tranquilidade muito intensa estar em harmonia com a natureza e ao mesmo tempo praticando esporte. O ciclismo é excelente para saúde”.

O diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte, Tiago Campos, responsável pelo Pedala Paraná, explica que os principais objetivos das rotas são incentivar a prática da atividade física e o lazer por meio da bicicleta. “Além disso, contribuir com o desenvolvimento regional, atraindo recursos ao pequeno empreendedor e promovendo capacitações de todos os envolvidos – alimentação, hospedagem, comércio, etc”.

Aventura e Natureza – O projeto Pedala Paraná faz parte dos Jogos de Aventura e Natureza (JANS) que movimentarão o Litoral entre 29 de outubro a 7 de novembro. Durante o evento, foram divulgadas mais de 30 modalidades outdoor de alto rendimento, além de oficinas e apresentações para o JANS. Confira AQUI: http://jogosaventuraenatureza.pr.gov.br/

Jogos de Integração dos Idosos em Guaratuba e Pontal

Os Jogos de Integração dos Idosos é uma tradicional promoção da Prefeitura de Guaratuba que o Governo do Paraná está apoiando firmemente neste ano, inclusive ampliando para Pontal do Paraná. O evento ocorre entre 18 a 23 de outubro nas duas cidades. Durante o lançamento dos JIIDOS, quem estava presente pôde participar de uma aula de zumba com o professor Ary Júnior e sentir um pouco da energia que o evento terá.

Segundo Campos, os JIIDOS contarão com a participação de municípios de todas as regiões paranaenses. Neste ano, o Governo do Estado é responsável pela hospedagem e alimentação durante os jogos. Os municípios participantes têm como contrapartida ofertar o transporte e os profissionais exigidos – professor e enfermeiro.

Em todos os eventos serão respeitados os protocolos sanitários e de segurança contra a Covid-19.

Para os municípios interessados, as inscrições podem ser realizadas até 30 de setembro, até as 17 horas, pelos e-mails sec.esportes@guaratuba.pr.gov.br ou jiido@esporte.pr.gov.br.

O lançamento da Retomada do Esporte no Litoral contou com a presença dos prefeitos do Litoral, do ex-atleta Giba e demais autoridades.

Fonte: Paraná Esporte / AEN