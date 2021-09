Corpo de Bombeiros faz seleção para guarda-vidas civil na Operação Verão

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná divulga edital para seleção para o curso de Guarda-Vidas Civil Voluntário – turma 2021/2022.

Os alunos que concluírem o curso farão estágio remunerado na Operação Verão, recebendo uma ajuda de custo de R$ 100,00 por dia trabalhado.

As inscrições começaram nesta quarta-feira (15) e vão até as 12h do dia 15 de outubro.

O candidato deve preencher o formulário de Inscrição eletrônico para o “Curso de Guarda-Vidas Civil” e logo em seguida escolher o local de interesse em realizar todo o curso e a modalidade do curso pretendido.

O curso será realizado pelos Grupamentos de Bombeiros, com disposição das vagas, conforme descrito no edital.

Os locais de funcionamento do curso serão: 8º Grupamento de Bombeiros nos municípios de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, e Morretes, 9º SGBI em Paranavaí, 9º GB em Foz do Iguaçu e no 6º SGBI em Umuarama.

Edital 001 CGVC 2021

Faça sua inscrição aqui!